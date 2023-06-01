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Sosyal medya yıkılıyor! Erden Timur'un görüştüğü futbolcu taraftarı havalara uçurdu

Spor Haberleri

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, dünyaca ünlü Fransız yıldız N'Golo Kante ile görüştüğü haberi gündeme bomba gibi düştü. Kante ismi sosyal medyada zirveye oturdu.

2022-23 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transferde gözünü dev isimlere dikti. Aslan'ın transfer listesinde Luka Modric, Kante, Tielemans, Pulusic gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

Sosyal medya yıkılıyor! Erden Timur'un görüştüğü futbolcu taraftarı havalara uçurdu

KANTE İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, N'Golo Kante ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Chelsea ile mukavelesi sona eren 32 yaşındaki Fransız yıldız için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Kante ismi ile heyecanlanan Galatasaraylı taraftarlar, bu transferi sosyal medya gündeminin zirvesine taşıdı.

Sosyal medya yıkılıyor! Erden Timur'un görüştüğü futbolcu taraftarı havalara uçurdu

ÇİLEK TIELEMANS

Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Kante'nin dışında orta sahaya bir yıldız ismin daha gelmesi bekleniyor. Timur'un bir diğer hedefi de Youri Tielemans. Cim-Bom; Leicester City ile mukavelesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Boşta olan Tielemans'ın gelme ihtimali Kante'ye göre daha zor gözüküyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Erden Timur Galatasaray Spor Haberler

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