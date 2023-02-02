Sosyal medya yıkıldı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonrası bomba gönderme

Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılar yaptıkları paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Zirve yarışında kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası lider Galatasaray'dan bomba bir gönderme geldi.

PUAN FARKI 6'YA YÜKSELDİ

Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası liderlik koltuğunda sarı-lacivertlilerle olan puan farkını 6'ya yükseltti. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

OLAY GÖNDERME

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendikleri maça ait bir görsel kullandı ve Fredrik Midtsjö'nün 6 numaralı formasını gösterdi. Sarı-kırmızılılar paylaşımda göz kırpma emojisi kullandı.