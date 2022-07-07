Sosyal medya bu paylaşımla sallandı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok kısa sürede gündem oldu. Paylaşılan gönderiye beğeni ve yorum yağdı. Fenerbahçe'nin 5 yıldız paylaşımına atıfta bulunan Trabzonspor, "Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hâlâ yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında aşağıda yer alan şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.