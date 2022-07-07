Sosyal medya bu paylaşımla sallandı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi - Haberler

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Sosyal medya bu paylaşımla sallandı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arma paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu konuya ilişkinin çok sayıda yorum yapılırken, son şampiyon Trabzonspor'dan çok konuşulan bir paylaşım geldi. Trabzonspor, "Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hâlâ yerinde" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok kısa sürede gündem oldu. Paylaşılan gönderiye beğeni ve yorum yağdı. Fenerbahçe'nin 5 yıldız paylaşımına atıfta bulunan Trabzonspor, "Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hâlâ yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya bu paylaşımla sallandı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında aşağıda yer alan şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

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BURSAYLA BAŞAKŞEHİRİN ŞAMPİYONLUĞU NE KADAR CİDDİYE ALIYORSAK SİZİNKİNİ DE O KADAR CİDDİYE ALMIYORUZ.

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Saçma sapan bir yıldız muhabbeti...Yıldızlar mı değer katıyor sanki takıma?

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