Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde
İspanya Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid, derbide Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in gollerini Federico Valverde ve Rodrygo atarken Atletico Madrid'in tek golü Alexander Sörloth ile geldi. Böylelikle İspanya Süper Kupa'nın final maçında Real Madrid, Barcelona'nın rakibi oldu.
- Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
- Real Madrid'in gollerini Federico Valverde (2. dakika) ve Rodrygo (55. dakika) attı; Atletico Madrid'in golünü Alexander Sörloth (58. dakika) kaydetti.
- Real Madrid, finalde Barcelona ile 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de karşılaşacak.
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid derbide karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın King Abdullah Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid, 2-1 kazandı.
SORLOTH'UN GOLÜ YETMEDİ
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Federico Valverde, 55. dakikada Rodrygo kaydetti. Atletico Madrid, karşılaşmanın 58. dakikasında Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Alexander Sörloth'un attığı golle farkı bire indirdi ancak takımı adına yeterli olmadı. Norveçli oyuncu, bu sezonki yedinci golünü attı.
ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU
Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, yedek kulübesinde başlattığı milli futbolcumuz Arda Güler'i 81. dakikada oyuna aldı.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını finale yazdırdı ve Barcelona'nın rakibi oldu. Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.