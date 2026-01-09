Haberler

Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde

Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid, derbide Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Real Madrid'in gollerini Federico Valverde ve Rodrygo atarken Atletico Madrid'in tek golü Alexander Sörloth ile geldi. Böylelikle İspanya Süper Kupa'nın final maçında Real Madrid, Barcelona'nın rakibi oldu.

  • Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
  • Real Madrid'in gollerini Federico Valverde (2. dakika) ve Rodrygo (55. dakika) attı; Atletico Madrid'in golünü Alexander Sörloth (58. dakika) kaydetti.
  • Real Madrid, finalde Barcelona ile 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de karşılaşacak.

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid derbide karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın King Abdullah Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid, 2-1 kazandı.

SORLOTH'UN GOLÜ YETMEDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Federico Valverde, 55. dakikada Rodrygo kaydetti. Atletico Madrid, karşılaşmanın 58. dakikasında Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Alexander Sörloth'un attığı golle farkı bire indirdi ancak takımı adına yeterli olmadı. Norveçli oyuncu, bu sezonki yedinci golünü attı.

ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, yedek kulübesinde başlattığı milli futbolcumuz Arda Güler'i 81. dakikada oyuna aldı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını finale yazdırdı ve Barcelona'nın rakibi oldu. Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı

Fuhuştan tutuklanan kadının talebi operasyonu gölgede bıraktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Kimse beklemiyordu! Süper Lig devinden Enes Ünal sürprizi
Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp

Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp