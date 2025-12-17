Sörloth maç kadrosuna alınmadı
Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, yaşadığı rahatsızlık ve sakatlık nedeniyle Atletico Baleares ile oynanacak kupa karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Sörloth, bu sezon 21 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Teknik heyetin, oyuncuyu riske etmek istemediği belirtildi.
Atletico Madrid forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth, kupadaki Atletico Baleares maçının kadrosuna alınmadı.
SAKATLIK NEDENİYLE DİNLENDİRİLDİ
Norveçli futbolcunun, yaşadığı küçük rahatsızlık ve sakatlık nedeniyle Atletico Baleares ile oynanacak kupa karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi. Teknik heyetin, oyuncuyu riske etmek istemediği ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Alexander Sörloth, Atletico Madrid formasıyla bu sezon 21 resmi maçta görev aldı. Norveçli golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.