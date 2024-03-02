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Sorgun Belediyespor Alpaslan Endüstri 1. Lig'e yükseldi

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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2'inci Lig'de mücadele eden Sorgun Belediyespor, Karaman'da yapılan finallerin ardından yeniden Alpaslan Endüstri 1. Lig'e yükseldi. Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, şampiyon olarak Efeler Ligi'ne çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2'inci Lig'de mücadele eden Sorgun Belediyespor, Karaman'da yapılan finallerin ardından yeniden Alpaslan Endüstri 1. Lig'e yükseldi.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, yeniden 1. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını, şampiyon olarak Efeler Ligi'ne çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Gül, Sorgun Belediyespor'un yerinin Efeler Ligi olduğunu ifade ederek, "Sezon başı güçlü bir kadro kurduk. Lig etabı dahil tüm maçlarda bir yenilgi aldık, diğer maçlarımızı kazandık. Şimdi hedefimiz Alparslan Endüstri 1. Lig için iyi bir kadro kurup, yeniden Efeler Ligi'ne çıkmak." dedi.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Sorgun Belediyespor Karaman Spor Güncel Haberler

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