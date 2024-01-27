Sonunda beklenen an geldi! Arda Güler Real'deki ilk lig maçına çıkıyor

Real Madrid bu akşam La Liga'nın 22. haftasında deplasmanda Las Palmas'a konuk oluyor. Yıldız futbolcu Arda Güler mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

2 HAFTADIR SAHAYA AYAK BASMADI

Arandina ve Atletico Madrid maçlarında süre aldıktan sonra iki haftalık süreçte sahaya ayak basamayan Arda Güler'in bu akşam oynaması bekleniyor.

MAÇ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak karşılaşma saat 18.15'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.