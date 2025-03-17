Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı

Hırvatistan Ligi'nde İtalyan efsane Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Hajduk Split, lider girdiği 26. haftada bir puan farkla ikinci sırada yer alan Rijeka'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve koltuğunu rakibine kaptırdı. Bu maçın ardından Gattuso'da film koptu.

CANLI YAYINA BASTI

Mağlubiyetin etkisiyle bir hayli öfkeli olduğu görünen İtalyan teknik adam maçın hemen ardından ardından yayıncı kuruluşun yayınına daldı. Gattuso, doğrudan canlı yayına girdi.

YORUMCUNUN ELİNİ SIKMADI, SAYDIRMAYA BAŞLADI

Öfkeli Gattuso, kendisine elini uzatan eski Hırvat futbolcu ve yorumcu Josko Jelicic'in elini sıkmayı reddetti ve ardından ikili arasında tartışma yaşandı. Deneyimli çalıştırıcı, İngilizce konuşarak başladığı konuşmasında sert bir şekilde İtalyanca ve İspanyolcaya geçti. Gennaro Gattuso, Jelicic ile burun buruna gelerek "Çok fazla konuşuyorsun, insanlara saygı duymalısın. Her zaman olumsuz konuşuyorsun. İnsanlara saygı duymalısın" dedi.

JELICIC'İN CEVABI SONRASI YAYINI TERK ETTİ

Jelicic ise Gattuso'ya elini yüzünün önünde sallamadan konuşmasını istediği söyleyerek; "Sen burada bir yabancısın, İtalya'dan buraya geldin ve saygı göstermek zorundasın" sözleriyle karşılık verdi. İtalyan teknik adam ise son olarak, "Eğer buradaysan, bir daha konuşmaya gelmeyeceğim" diyerek yayını terk etti.