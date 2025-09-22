Son yönettiği maçtaki kararları olay olmuştu! Deneyimli hakem düdüğü asıyor

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada hakem Arda Kardeşler'in verdiği tartışmalı karar, futbol gündemini sarsmaya devam ediyor. 65. dakikada Bordo-Mavili ekibin hızlı kullandığı faul atışına önce izin veren, ardından pozisyon gole giderken atışı tekrar kullandıran Kardeşler'e yoğun tepki gösterildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonrası, "Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir! Bu kadar da değil artık. Yeter ya! Bu art niyetle ilgili net bir karar verilmiyorsa başka konuşacağız. Böylesine ahlaksızca bir duruş görülmemiştir" demişti.

"BEDELİ AĞIRDIR"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da pozisyon için çok ağır ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu, "Bu hata değil, bedeli ağırdır! Hayatımda böyle bir şey görmedim. Serbest vuruşla oyun başlıyor, hakem oyunu görüyor, devam ettiriyor. Burada düdük çalıyorsanız bu hakem hatası değildir. Gereğini fazlasıyla yapacağım" dedi.

HAKEMLİĞİ BİTİRİLEBİLİR

Yaşananların ardından Arda Kardeşler'e düdük astırılmasının gündemde olduğu ifade edildi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun bugün Riva'da Arda Kardeşler ile görüşeceği, hakemliğinin sonlandırıldığını tebliğ edeceği belirtildi. Görüşmede ayrıca pozisyonu neden devam ettirmediği ve yan hakemler ile VAR'dan herhangi bir uyarı gelip gelmediği sorulacak.

MHK DA HEDEFTE

Trabzonspor yönetimi, sadece Arda Kardeşler'in değil, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) da değişmesi gerektiğini savunuyor. TFF'nin, yapılacak görüşmenin ardından resmi açıklama yapması bekleniyor.