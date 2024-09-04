Son teklif dudak uçuklatacak cinsten! Galatasaray, Adrien Rabiot için kesenin ağzını açtı

Victor Osimhen transferinin ardından orta sahaya da yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Galatasaray'ın uzun süredir gündemde yer alan Adrien Rabiot için ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, bonservisi elinde olan Fransız yıldıza dudak uçuklatan bir teklif yaptı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray, Adrien Rabiot'a olarak 8.5 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar ayrıca 29 yaşındaki futbolcuya 3 taksitle 5 milyon euro imza parası da teklif etti.

UEFA LİSTESİNE YETİŞMEYECEK

Cimbom, bu teklifinin ardından Rabiot'tan cevap beklemeye geçti. Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; sar-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcunun transferin UEFA Avrupa Ligi listesine yetişmeyeceğini açıkladı. UEFA Avrupa kupalarında yer alan takımların isim listelerini bildirme süresi 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'de sona erecek.

JUVENTUS KARIYERİYERİ

2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı. Bonservisi elinde olan Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.