Üye Girişi
Haberler

Son teklif dudak uçuklatacak cinsten! Galatasaray, Adrien Rabiot için kesenin ağzını açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan ve bonservisini elinde bulunduran Adrien Rabiot'a son teklifini yaptı. Sarı-kırmızılılar, yıldız orta sahaya 8.5 milyon euro maaş ve 3 taksitle 5 milyon euro imza parası teklif etti. Cimbom, bu teklifin ardından 29 yaşındaki futbolcunun cevabını beklemeye geçti. Öte yandan bu transfer, bildirim süresi 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'de sona erecek UEFA Avrupa Ligi listesine yetişmeyecek.

Victor Osimhen transferinin ardından orta sahaya da yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Galatasaray'ın uzun süredir gündemde yer alan Adrien Rabiot için ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, bonservisi elinde olan Fransız yıldıza dudak uçuklatan bir teklif yaptı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray, Adrien Rabiot'a olarak 8.5 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar ayrıca 29 yaşındaki futbolcuya 3 taksitle 5 milyon euro imza parası da teklif etti.

UEFA LİSTESİNE YETİŞMEYECEK

Cimbom, bu teklifinin ardından Rabiot'tan cevap beklemeye geçti. Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; sar-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcunun transferin UEFA Avrupa Ligi listesine yetişmeyeceğini açıkladı. UEFA Avrupa kupalarında yer alan takımların isim listelerini bildirme süresi 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'de sona erecek.

JUVENTUS KARIYERİYERİ

2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı. Bonservisi elinde olan Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Juventus Futbol Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trippier kimdir, mevkiisi ne? Kieran Trippier kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Arthur Melo kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Kral Charles öldü mü? Cenaze töreni planlanıyor Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı? Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi? Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı?
title