Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kaleci Andre Onana'nın hatalı gol yeme performansının devam etmesi durumunda değişikliğe gidecek. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve hatalı gollerle tepki çeken Onana, formasını Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'a kaybetme riski bulunuyor. Onana, Manchester United'da oynadığı 11 maçta kalesinde 19 gol gördü.

Son şansını kullanıyor olabilir! Onana, formayı Altay'a kaptırmak üzere

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Andre Onana'nın hatalarına devam etmesi halinde kalede değişikliğe gidebilir.

İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona oldukça kötü başlayan Manchester United'da milli ara sonrası kadroda önemli değişiklikler yaşanabilir.

ESPN'de yer alan habere göre, Manchester United'da sezona oldukça kötü başlayan ve yediği hatalı goller nedeniyle tepki toplayan Andre Onana'nın formasını kaybedebileceği belirtildi.

MANU'DA KALECİ DEĞİŞEBİLİR!

Erik ten Hag'ın milli maçların ardından kalede Onana'ya forma vermeye devam edeceği belirtildi. Hollandalı teknik adamın, 27 yaşındaki kalecinin performansında değişiklik olmaması ve hatalı goller yemeye devam etmesi durumunda kaleci pozisyonunda bir değişiklik yapabileceği vurgulandı.

11 MAÇTA 19 GOLE ENGEL OLAMADI

Öte yandan Erik ten Hag'ın, Onana'nın performansını düzeltmesi için adım attığı ve Kamerunlu futbolcu ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Manchester United'ın sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı Andre Onana, İngiliz temsilcisinde 11 maçta kalesinde 19 gol gördü.