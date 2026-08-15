Galatasaray 2-2 Çorum FK: Sezon açılış serisi sona erdi

GALATASARAY, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin sahasında sezon açılışlarındaki 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Arca Çorum FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine göre daha baskılı bir oyun ortaya koyan Galatasaray, girdiği pozisyonlarda istediği üretkenliği sağlayamadı. Her iki takımın da net fırsat bulmakta zorlandığı ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 53'üncü dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Arca Çorum FK, bu gole 59'uncu dakikada Alexandros Kyziridis ile karşılık verdi: 1-1. Konuk ekip, iki dakika sonra Jesus Ramirez'in aşırtma vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Arca Çorum FK'da Alexandros Kyziridis, 69'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik kalmasının ardından baskısını artıran Galatasaray, beraberlik golü için birçok pozisyona girdi. Sarı-kırmızılı ekip, aradığı golü 90'ıncı dakikada yine Osimhen ile buldu. Nijeryalı futbolcu, kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray ve Arca Çorum FK, sezona birer puanla başladı.

VICTOR OSIMHEN, YENİ SEZONUN PERDESİNİ AÇTI

Süper Lig'de yeni sezonunun ilk golünü Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen kaydetti. Arca Çorum FK karşısında 53'üncü dakikada fileleri havalandıran Osimhen, böylece hem Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk golüne imza attı hem de Süper Lig'in 2026-2027 sezonundaki açılış golünü kaydeden isim oldu. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ligdeki son golünü ise 9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kaydetmişti.

İÇ SAHADAKİ SEZON AÇILIŞ SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın sahasında oynadığı sezonun ilk maçlarındaki galibiyet serisi, Arca Çorum FK karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonunda Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek başladığı seride, iç sahadaki sezon açılışlarında üst üste 12 galibiyet aldı. Galatasaray bu süreçte Diyarbakırspor'u 2-1, Konyaspor'u 3-1 ve 2-1, Çaykur Rizespor'u 4-0, Denizlispor'u 4-1, Kasımpaşa'yı 2-1, Gaziantepspor'u 2-1, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-1, Gaziantep FK'yı 3-1 ve Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Arca Çorum FK ile bu sezon sahasında oynadığı ilk hafta maçında 2-2 berabere kalan Galatasaray, böylece 12 maçlık iç saha sezon açılışı galibiyet serisini noktaladı.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN 'YÖNETİM İSTİFA' TEPKİSİ

Galatasaray taraftarları, yeni sezonun ilk maçında yönetimi istifaya davet etti. Arca Çorum FK'nın 61'inci dakikada attığı ikinci golün ardından tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. 87'nci dakikada yönetim aleyhine tezahüratlarını yeniden sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, 89'uncu dakikada ise "Dursun Özbek transfer nerede" şeklinde tempo tuttu. Karşılaşmanın ardından da tribünlerde "Yönetim istifa" tezahüratları devam etti. Öte yandan Galatasaray taraftarları, hazırlık maçlarında da transferlerin yapılmamasına tepki göstermişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sezon ilk kez yönetimi istifaya davet etti.

SÜPER LİG'DE 36 MAÇTIR İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Galatasaray, Çorum FK maçıyla birlikte Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. Ligde son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 36 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı 36 maçın 28'ini kazanırken, 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

SEZONUN İLK KIRMIZI KARTI GALATASARAY MAÇINDA ÇIKTI

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk kırmızı kartı, Galatasaray ile Arca Çorum FK arasında oynanan karşılaşmada çıktı. Arca Çorum FK'nın Yunan futbolcusu Alexandros Kyziridis, 69'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, Süper Lig'de yeni sezonun ilk ihraç edilen futbolcusu oldu. Öte yandan Galatasaraylı Yunus Akgün, karşılaşmanın 32'nci dakikasında gördüğü sarı kartla 2026-2027 sezonunun ilk sarı kartını gören futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı