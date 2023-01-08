Yalnız bırakmadı! Derbi için Kadıköy'e giden Galatasaray takım otobüsünde sürpriz isim
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Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamaları ve özellikle "Ligi bitirtmeyiz" çıkışıyla futbol gündemine oturan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, dev derbiyi izlemek için sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüsle Kadıköy'e gitti.
Dev derbi için Kadıköy'e gidip gitmeyeceği merak konusu olan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur son kararını verdi.
ERDEN TİMUR, KADIKÖY'E GİTTİ
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisini izlemek için sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüsle Kadıköy'e gitti.
FENERBAHÇE TALEBE YANIT VERMEDİ
Galatasaray, Fenerbahçe yönetiminden derbi öncesi 15+1(başkan) kişilik ek kontenjanın artılmasını istemişti. Sarı-kırmızılılar, protokolde 30 kişilik yer isteme talebine ise Fenerbahçe yanıt vermemişti.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023