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Son iki maçını kaybeden Aliağa Petkimspor yarın Fenerbahçe Tarfin'e konuk olacak

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Son iki maçını kaybeden Aliağa Petkimspor yarın Fenerbahçe Tarfin'e konuk olacak
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Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kaybettikten sonra yarın Fenerbahçe Tarfin deplasmanına çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak; Fenerbahçe ligde ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Denizli Basket galibiyetiyle başladıktan sonra son iki maçını kaybeden Aliağa Petkimspor yarın Fenerbahçe Tarfin deplasmanına çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. EuroLeague'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe bu sezon ligde ise ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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