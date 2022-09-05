Son Dakika: Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu

Son dakika: Final müsabakası İstanbul'da gerçekleştirilecek Şampiyonlar Ligi hakkında Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber daha geldi. Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor oldu. THY bu sayede Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olma unvanını elde eden ilk havayolu şirketi olarak kayıtlara geçti. Şampiyonlar Ligi dünya genelinde 678 milyon izleyiciye ulaşıyor.

Dünyanın bir numaraları futbol organizasyonu olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nin başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde çok sayıda hayranı var. Finali bu sene İstanbul'da düzenlenecek turnuvayla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Türk Hava Yolları uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu.

FİNAL, ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA

Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu iş birliği, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

678 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞIYOR

Türk Hava Yolları'nın resmi sponsor olarak yer alacağı Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70'den fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor.

"EN PRESTİJLİ TURNUVA İÇİN UÇUŞA HAZIRIZ"

Türk Hava Yolları'nın resmi hesabından da konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda, "Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en prestijli turnuvası için uçuşa hazırız" ifadelerine yer verildi.