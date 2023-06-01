Son Dakika: Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, futbolu bırakma kararı aldı

Son dakika: Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Marek Hamsik, sezon sonunda kariyerini sonlandıracağını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Napoli forması altında adını tüm dünyaya duyuran ardından ise Trabzonspor'a gelerek şampiyonluk sevinci yaşayan Marek Hamsik, futbolu bırakma kararı aldı.

"BENİM İÇİN HARİKA BİR YOLCULUKTU"

35 yaşındaki futbolcu sahalara veda etme kararını paylaştığı açıklamasında, "Oynadığım bütün futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağım." ifadelerini kullandı.

HAMSIK'İN KARİYERİ

Sezonu Trabzonspor'da geçiren Marek Hamsik kariyerinde IFK, Göteborg, Dalian, Brescia, Napoli formaları giydi. Slovak yıldız bu takımlarda çıktığı toplam 709 maçta 144 gol atarken 112 de asist yapma başarısı gösterdi.