Son Dakika: Maçın bittiğini zanneden Trabzonspor taraftarı sahaya indi, hakem hemen oyunu durdurdu

Süper Lig'de şampiyonun belirleneceği Trabzonspor- Antalyaspor mücadelesi öncesi heyecan doruktaydı. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maça son dakikalarda yaşananlar damga vurdu.

BORDO MAVİLİ TARAFTARLAR SAHAYA ERKENDEN GİRDİ

Karşılaşmanın 2-2 devam ettiği sırada, hakem tarafından 90 dakikanın sonuna 5 dakika ilave edildi. Uzatmaların 4'ncü dakikasında ise uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir olay yaşandı. Mücadelenin bittiğini zanneden Trabzonspor taraftarı sahaya indi.

TARAFTARLAR YENİDEN TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Ancak maçın henüz bitmemiş olması nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan, taraftarların tribüne gönderilmesini istedi. Taraftarların tribüne dönmesinin ardından mücadelenin geri kalanı da oynandı ve 2-2'lik skorla 1 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.