Son Dakika: Maçın bittiğini zanneden Trabzonspor taraftarı sahaya indi, hakem hemen oyunu durdurdu
Haberler.com - Servet Uzun - Spor
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Son dakika! Trabzonspor'un şampiyonluk için çıktığı Antalyaspor maçının son anları ilginç görüntülere sahne oldu. Trabzonspor taraftarları, hakemin son düdüğü çaldığını zannederek 5 dakika uzatma verilen mücadelenin 94'ncü dakikasında sahaya girdi. Taraftarın sahadan çıkarılmasıyla birlikte yeniden başlayan oyun, hakemin son düdüğü ile 2-2 bitti. Maçın ardından Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti.
Süper Lig'de şampiyonun belirleneceği Trabzonspor- Antalyaspor mücadelesi öncesi heyecan doruktaydı. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maça son dakikalarda yaşananlar damga vurdu.
BORDO MAVİLİ TARAFTARLAR SAHAYA ERKENDEN GİRDİ
Karşılaşmanın 2-2 devam ettiği sırada, hakem tarafından 90 dakikanın sonuna 5 dakika ilave edildi. Uzatmaların 4'ncü dakikasında ise uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir olay yaşandı. Mücadelenin bittiğini zanneden Trabzonspor taraftarı sahaya indi.
TARAFTARLAR YENİDEN TRİBÜNE GÖNDERİLDİ
Ancak maçın henüz bitmemiş olması nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan, taraftarların tribüne gönderilmesini istedi. Taraftarların tribüne dönmesinin ardından mücadelenin geri kalanı da oynandı ve 2-2'lik skorla 1 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.