Son Dakika: TFF 1. Lig'de lider Samsunspor, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

TFF 1. Lig'de lider Samsunspor, ikinci sıradaki Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olması ile Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

EYÜP MAĞLUBİYETİ YETTİ

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım belli oldu. İkinci sıradaki Eyüpspor'un sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olması neticesinde lider Samsunspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

11 YILLIK SONRA

Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Karadeniz ekibi, dün oynadığı maçta sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etmiş ve ikinci sıradaki Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkarmıştı. Bugün evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Eyüpspor'un mücadeleden 2-0'lık sonuçla mağlup ayrılması ile Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü.



