Son Dakika: Galatasaray'da çifte ayrılık! Taylan ve Emre, Ankaragücü'nde

Son dakika: MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'de sezona iyi başlamayan MKE Ankaragücü transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala, Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEKLER

Ankaragücü'nden transferlere ilişkin yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Fatih Terim döneminde forma şansı bulan iki futbolcu, yeni sezonda Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle kesik yemişti.