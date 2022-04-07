Son Dakika: Süper Lig'de başkanlar bir bir bırakıyor! Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

Süper Lig ekiplerinde başkanlar bir bir istifa ediyor. Dün istifa ettiğini açıklayan Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek'in ardından bugün de Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa ettiğini duyurdu.

Ekmekçioğlu'nun istifa açıklaması:

"PLANLAMA YAPILDI"

"Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idair-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum..."