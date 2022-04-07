Son Dakika: Süper Lig'de başkanlar bir bir bırakıyor! Özgür Ekmekçioğlu istifa etti - Haberler

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Son Dakika: Süper Lig'de başkanlar bir bir bırakıyor! Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Süper Lig ekibi Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa ettiğini açıkladı. Bir önceki gün Yeni Malatya'nın Başkanı Adil Gevrek de görevini bırakmıştı.

Süper Lig ekiplerinde başkanlar bir bir istifa ediyor. Dün istifa ettiğini açıklayan Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek'in ardından bugün de Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa ettiğini duyurdu.

Ekmekçioğlu'nun istifa açıklaması:

"PLANLAMA YAPILDI"

"Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idair-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

Son Dakika: Başkanlar bir bir bırakıyor! Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum..."

Son Dakika: Başkanlar bir bir bırakıyor! Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig, Altay, Spor, Haberler

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