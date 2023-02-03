Son Dakika: Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Galatasaray-Trabzonspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak.

DERBİLERİN HAKEMİ MELER

Halil Umut Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de az ama önemli müsabakalarda düdük çaldı. Genellikle derbilerde ve kritik maçlarda görev alan Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş, Fenerbahçe - Galatasaray, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmalarını yönetmişti.

ALİ PALABIYIK'A GÖREV VERİLMEDİ

Öte yandan Süper Lig'in 22'inci haftası kapanış mücadelesinde düdük çaldığı Adana Demirspor-Fenerbahçe mücadelesinde verdiği tartışmalı kararlarla gündeme gelen Ali Palabıyık'a ise bu hafta görev verilmedi.

Süper Lig'de haftanın maçları ve hakemleri şöyle:

Yarın

13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 DG Sivasspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Burak Pakkan

5 Şubat Pazar

13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Murat Erdoğan

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Halil Umut Meler

6 Şubat Pazartesi