Hasret dindi! Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Son dakika: Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Final Etabı üçüncü karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu. En son 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin 6 yıllık hasreti dindi.