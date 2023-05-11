Hasret dindi! Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
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Son dakika: Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Final Etabı üçüncü karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu. En son 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin 6 yıllık hasreti dindi.
2022-23 sezonu Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i ağırladı. Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, şampiyon oldu. Seride durumu 3-0 yapan Zoran Terzic'in öğrencileri sezonu şampiyon tamamladı.
SON ZAFER 2016-17'DE GELMİŞTİ
Ligdeki 6'ncı şampiyonluğunu yaşayan Sarı-Melekler, 5 sezon sonra şampiyonluk kupasına uzandı. Fenerbahçe son şampiyonluğunu 2016-17 sezonunda yaşamıştı.
EDA'DAN İNANILMAZ BAŞARI
Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem, tarihi bir başarıya imza attı. Tecrübeli orta oyuncu, Fenerbahçe'nin Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduğu sezonlarda forma giyen tek isim oldu.
Setler: 26-28, 25-21, 21-25, 26-24, 8-15 (Altın sette Fenerbahçe kazandı)
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023