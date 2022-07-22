Son dakika spor: Bakan Yardımcısı Baydaş, spor yatırımlarını denetleyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika spor: Bakan Yardımcısı Baydaş, spor yatırımlarını denetleyecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika spor: Bakan Yardımcısı Baydaş, spor yatırımlarını denetleyecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, spor yatırımlarını denetlemek üzere Malatya'ya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, spor yatırımlarını denetlemek üzere Malatya'ya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek müdür Ebu Bekir Kayhan ve şube müdürleriyle Malatya'daki gençlik, spor ve yurt faaliyetleri hakkında değerlendirme toplantısı yaptı.

Baydaş, spor yatırımlarını denetleyip inceleyecek. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İhsan Selim Baydaş Malatya gençlik Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title