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Son Dakika: Soylu'dan olaylı Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili açıklama: Tribünlere kabul edilemez görselleri sokan kamu görevlileri açığa alındı

Spor Haberleri

Son dakika: Bursaspor-Amedspor maçında tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor-Amed spor maçında tribünde açılan pankartlarla ilgili açıklama yaptı. Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.

"ZAFİYET GÖSTEREN KAMU GÖREVLİLERİ AÇIĞA ALINMIŞTIR"

Bursa spor taraftarının, Amed spor maçında tribünde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açması gündem oldu. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

Bursaspor tribünlerinde açılan o pankart:

Son Dakika: Soylu'dan olaylı Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili açıklama: Tribünlere kabul edilemez görselleri sokan kamu görevlileri açığa alındı

NE OLMUŞTU?

Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Amedsporlular ile Bursasporlular arasında kavga çıktı. İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi. Maçta ilk düdüğün çalmasıyla birlikte sahaya yabancı madde yağmaya başladı. Bursaspor taraftarının su şişesi ve koltuk atması nedeniyle mücadele sık sık durdu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Bursaspor Amedspor Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (7)

D:

Yetkililer gerekeni yaparlar inşaallah. Bir müslüman asla ırkçı olamaz.

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Abdullah :

Bunlar böyle yaptıkça ben bu ülkeden soğuyorum

Cevap Yaz2165Yayından Kaldır
mesut:

Tutan yok. Güle güle

4327Yayından Kaldır
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