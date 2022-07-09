Son Dakika: Sérgio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş

Galatasaray, Porto forması giyen Sérgio Oliveira'yı resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun bonservisi için Portekiz ekibine 3 milyon euro ödedi.

30 YAŞINDAKİ OLIVEIRA 4 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Sözleşme ve bonservis detayları hakkında KAP'a bildirimde bulunan Galatasaray, "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerini kullandı.