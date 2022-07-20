Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı - Haberler

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Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin rövanşı 27 Temmmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çaldı. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlendi.

POLONYA'DA SESSİZ GECE

Polonya'da oynanan Dinamo Kiev- Fenerbahçe mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi. Mücadelenin rövanşı 27 Temmmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇ SONUCU

DINAMO KIEV 0-0 FENERBAHÇE

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Güncel Haberler Son Dakika

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