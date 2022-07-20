Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çaldı. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlendi.

POLONYA'DA SESSİZ GECE

Polonya'da oynanan Dinamo Kiev- Fenerbahçe mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi. Mücadelenin rövanşı 27 Temmmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇ SONUCU

DINAMO KIEV 0-0 FENERBAHÇE