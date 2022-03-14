Red Bull Neymar Jr's Five Adana elemeleri yapıldı
- Güncelleme:
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen "sokak futbolu" organizasyonu Red Bull Neymar Jr's Five'ta ilk finalistler, Adana'da düzenlenen organizasyonda belli oldu.
ADANA (AA) - Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen "sokak futbolu" organizasyonu Red Bull Neymar Jr's Five'ta ilk finalistler, Adana'da düzenlenen organizasyonda belli oldu.
Dünyanın dört bir yanında düzenlenen turnuvanın Türkiye ayağındaki ilk eleme Adana'da yapıldı.
Çekişmeli 16 takımın karşılaşmalarına sahne olan elemenin ardından Pura Vida ve Kuvayi Milliyespor takımları finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Katar'da düzenlenecek olan Dünya Finali'ne gitmek isteyen takımlar, Adana'dan sonra 19 Mart'ta Erzurum'da ve 26 Mart'ta Trabzon'da rakiplerini yenmeye çalışacak.
Trabzon'da 27 Mart'ta gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde şampiyon olan takım, Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.