Son Dakika: Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi! İşte son durumu - Haberler

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Son Dakika: Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi! İşte son durumu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Son Dakika: Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi! İşte son durumu

Son dakika: Real Madrid Basketbol Takımı'nın başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi. İspanyol kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada 54 yaşındaki Laso'nun sabah saatlerinde Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı. Tecrübeli antrenörün durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Real Madrid Pablo Laso Spor Haberler

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