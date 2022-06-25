Son Dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e transfer oldu

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oldu.

"PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANMIŞTIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmekiçin yarın İngiltere'ye gidecektir." ifadelerine yer verildi.

OZAN TUFAN'IN FENERBAHÇE KARİYERİ

2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon euroya transfer olan Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulüpte 182 maça çıkarken, 21 gol ve 24 asistlik skor katkısı sağladı.

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