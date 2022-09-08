Son Dakika: Beşiktaş, Southampton'dan Nathan Redmond'u kadrosuna kattı
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Son dakika: Beşiktaş, Southampton'dan renklerine bağladığı Nathan Redmond transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giymesi beklenen futbolcu için Southampton ekibi yaptığı açıklamada, Redmond'un bonservisi ile birlikte Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.
Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'u renklerine bağladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI
Beşiktaş'tan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
SOUTHAMPTON İLE 232 MAÇA ÇIKTI
Premier Lig'de oldukça istikrarlı bir profil çizen 28 yaşındaki yıldız, İngiliz ekibi ile çıktığı 232 maçta 30 gol ve 27 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon İngiliz ekibi ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.