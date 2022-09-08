Son Dakika: Beşiktaş, Southampton'dan Nathan Redmond'u kadrosuna kattı

Son dakika: Beşiktaş, Southampton'dan renklerine bağladığı Nathan Redmond transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giymesi beklenen futbolcu için Southampton ekibi yaptığı açıklamada, Redmond'un bonservisi ile birlikte Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.