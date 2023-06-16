Son Dakika: Kuntz, Arda Güler tercihini yaptı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya'ya konuk olacak. Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

İlk 11'ler;

Letonya

Purins, Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis

Türkiye

Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Arda, Umut Nayir

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Son zamanlardaki performansıyla göz dolduran Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, Stefan Kuntz'un bu mücadeledeki ilk 11'inde yer almayı başardı.

SON DURUM

D Grubu'nda üçüncü maçlar öncesi Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta birer maç oynayan Ermenistan ile Letonya'nın ise puanı bulunmuyor. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

KUNTZ'UN 17'İNCİ MAÇI

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 17. maçını Letonya karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü.

Sizce ????Türkiye - Letonya???? maçı nasıl sonuçlanır? — Haberler.com (@Haberler) June 16, 2023