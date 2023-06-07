Son Dakika: Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamladı

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında taraftarı önünde Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı. Maçta 2-0'lık üstünlüğü bulan Siyah-Beyazlılar skor avantajını koruyamadı ve ligi ikinci bitirme fırsatını kaçırdı. Süper Lig'i Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Beşiktaş ile Konyaspor Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. İstanbul'daki mücadelede futbolseverler gol düellosu izledi. Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar ligi ikinci bitirme fırsatını kaçırdı. Şampiyon Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü oldu.

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA FARKI AÇTI

Siyah-Beyazlılar 6'ncı dakikada Gedson Fernandes'in şık golüyle maçta öne geçti. Kara Kartal, 41'de suskun golcüsü Jackson Muleka'nı sayısıyla farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

KONYASPOR 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Konyasor 45+2'de Oğulcan Ülgün'ün golüyle farkı 1'e indirdi. İkinci yarının başında 47. dakikada Mahir Emreli skora dengeyi getirdi. 51'de Alejandro Pozuelo sahneye çıktı ve Konyaspor maçta 3-2 öne geçti.

TAYFUR SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Kara Kartal'da 60'ta oyuna giren Tayfur Bingöl, 2 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Siyah-Beyazlılar, 2-0 öne geçtiği maçta bu kez 3-3'lük beraberlik golünü atan taraf oldu.

OĞULCAN ÜLGÜN KIZARDI

Konyaspor'un ilk golünü atan Oğulcan Ülgün 65'te ikinci sarıdan oyun dışında kaldı. Yeşil-Beyazlılar kalan dakikalarda 10 kişiyle mücadele etti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maç 3-3 bitti.

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ

Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'i 78 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle 80 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ BU SEZON YOK

Süper Lig'in ilk 3 sırasında yer alan takımlar yalnızca ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlıyor. Ligin ikincisi ve üçüncüsü de Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan katılıyor. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Adana Demirspor da Avrupa bileti alacak.