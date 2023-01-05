Son Dakika: Karadeniz derbisinde gol yağmuru! Trabzonspor, Giresunspor'u rahat geçti
Spor Haberleri
Son dakika: Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 yendi. Karadeniz derbisini kazanan bordo-mavililer, puanını 29'a yükseltti.
Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 17. haftasında Akyazı'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
3 PUAN 3 GOLLE GELDİ
Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Bajic (K.K), 69. dakikada Gomez ve 75. dakikada Doğucan Haspolat kaydetti. Geçen hafta Fatih Karagümrük'e yenilen bordo-mavililer, Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi.
EN YAKIN TAKİPÇİSİ BEŞİKTAŞ
Fatih Karagümrük'ü deviren Trabzonspor, Süper Lig'de 29 puanla 5. sıraya yükseldi. Bordo-mavililerin en yakın rakibi Beşiktaş ise maç eksiğiyle 26 puanla 6. sırada bulunuyor.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023