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Son Dakika: Kara Kartal son saniyede hayata döndü! Beşiktaş, Konya'da 3 puanı 90+5'te aldı

Spor Haberleri

Son Dakika: Kara Kartal son saniyede hayata döndü! Beşiktaş, Konya'da 3 puanı 90+5'te aldı

Son dakika: Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin henüz 1. dakikasında geriye düşen siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Josef de Souza kaydetti.

Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadeleyi Beşiktaş son saniyede Josef de Souza'nın ayağından bulduğu gol ile2-1 kazandı.

JOSEF'DEN HAYAT VEREN GOL

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Mert Günok büyük bir hataya imza attı ve kendi kalesine gol attı. Bu gol ile mücadelede 1-0 öne geçen Konyaspor'a cevap 67. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ise sahneye çıkan Josef de Souza, Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim oldu.

Son Dakika: Kara Kartal son saniyede hayata döndü! Beşiktaş, Konya'dan 3 puanla dönüyor

GALATASARAY İLE FARK 10

Rakibi 2-1 mağlup eden Beşiktaş zirve yarışına tutundu. Maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 4.sıraya yerleşti.

Haberler.com - Spor

Josef de Souza Konyaspor Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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