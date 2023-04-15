Son Dakika: Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
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Son dakika: Fenerbahçe, Kadıköy'de geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Ankaragücü 81'de Ali Sowe'un golüyle öne geçti. 87'de Enner Valencia penaltıdan skoru eşitledi. 78'de oyuna alınan Crepso, 90+6'da attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Golsüz tamamlanan ilk yarıda öne çıkan isim Arda Güler oldu. Fenerbahçe ilk 45'te, köşe vuruşunda üst üste iki kez direğe takıldı.
Katı savunma yapan Ankaragücü, 81'de etkili çıktığı kontratağı golle süsledi. Ali Sowe, takımını Kadıköy'de 1-0 öne geçirdi.
85'te İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı çalındı. Penaltıda hata yapmayan Enner Valencia, 87'de attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
78'de Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Miguel Crespo, 90+6'da Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı. Kadıköy bayram yerine döndü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve yardımcısı Joao de Deus, ilk yarının bitmesiyle soluğu hakemin yanında aldı. Hakem, yardımcı Deus'a sarı kart çıkardı. Fenerbahçe'nin iki yöneticisi Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki de sahaya girip hakeme tepki gösterdi.
Jesus, Karagümrük maçında ilk 11 başlattığı ve devre arasında çıkardığı Serdar Dursun'a yine aynı tarifeyi uyguladı. Serdar, ikinci yarının başında yerini Joao Pedro'ya bıraktı. Pedro da etkisiz bir görüntü çizdi.
Sarı-Lacivertliler'in Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, 64'te yerini Emre Mor'a bıraktı. Tribünler Rossi'yi yoğun şekilde ıslıkladı.
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