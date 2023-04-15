Son Dakika: Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı.

ARDA GÜLER FARK YARATTI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Golsüz tamamlanan ilk yarıda öne çıkan isim Arda Güler oldu. Fenerbahçe ilk 45'te, köşe vuruşunda üst üste iki kez direğe takıldı.

MAÇTA GOL PERDESİNİ ALI SOWE AÇTI

Katı savunma yapan Ankaragücü, 81'de etkili çıktığı kontratağı golle süsledi. Ali Sowe, takımını Kadıköy'de 1-0 öne geçirdi.

İRFAN CAN PENALTIYI ALDI, VALENCİA GOLE ÇEVİRDİ

85'te İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı çalındı. Penaltıda hata yapmayan Enner Valencia, 87'de attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

CRESPO HAYATA DÖNDÜRDÜ

78'de Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Miguel Crespo, 90+6'da Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı. Kadıköy bayram yerine döndü.

JESUS VE YÖNETİCİLER SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve yardımcısı Joao de Deus, ilk yarının bitmesiyle soluğu hakemin yanında aldı. Hakem, yardımcı Deus'a sarı kart çıkardı. Fenerbahçe'nin iki yöneticisi Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki de sahaya girip hakeme tepki gösterdi.

YİNE SERDAR ÇIKTI

Jesus, Karagümrük maçında ilk 11 başlattığı ve devre arasında çıkardığı Serdar Dursun'a yine aynı tarifeyi uyguladı. Serdar, ikinci yarının başında yerini Joao Pedro'ya bıraktı. Pedro da etkisiz bir görüntü çizdi.

ROSSI ISLIKLANDI

Sarı-Lacivertliler'in Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, 64'te yerini Emre Mor'a bıraktı. Tribünler Rossi'yi yoğun şekilde ıslıkladı.

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