Son Dakika: İstanbul Valiliği, başkanlık seçiminin iptali talebiyle Galatasaray'a dava açtı - Haberler

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Son Dakika: İstanbul Valiliği, başkanlık seçiminin iptali talebiyle Galatasaray'a dava açtı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmediği Mali Genel Kurul'da usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliği, Genel Kurul'da usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Galatasaray'a dava açtı.

İstanbul Valiliği, Olağan Genel Kurul'un ve seçim kararının iptali için Galatasaray'a dava açtı. Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

İstanbul Valiliği dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için konuyu Asliye Hukuk Makemesi'ne taşıdı. Bu sebeple Galatasaray'a dava açıldı.

Başkan Burak Elmas, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü kulübe çağırdı. Elmas, kulübün avukatlarını da toplantıya davet etti.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin 30 Nisan'da yapılması planlanıyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olmuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İstanbul Valiliği, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haberler

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