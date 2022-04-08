Son Dakika: İstanbul Valiliği, başkanlık seçiminin iptali talebiyle Galatasaray'a dava açtı

İstanbul Valiliği, Olağan Genel Kurul'un ve seçim kararının iptali için Galatasaray'a dava açtı. Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Valiliği dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için konuyu Asliye Hukuk Makemesi'ne taşıdı. Bu sebeple Galatasaray'a dava açıldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Başkan Burak Elmas, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü kulübe çağırdı. Elmas, kulübün avukatlarını da toplantıya davet etti.

SEÇİM 30 NİSAN'DA

Galatasaray'da başkanlık seçiminin 30 Nisan'da yapılması planlanıyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olmuştu.