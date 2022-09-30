Son Dakika: Acun Ilıcalı yolları resmen ayırdı! Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi

Son dakika: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yollarını ayırdı. İngiliz ekibinde 30 resmi maça çıkan Shota 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak büyük hayal kırıklığı yarattı.

Acun Ilıcalı'nın Championship ekibi Hull City'i satın aldıktan sonra takımın başına getirdiği Shota Arveladze, görevde 30 maç kalabildi.

HULL CITY GALİBİYETİ UNUTTU

Hull City'den yapılan açıklamada, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Deneyimli hoca ile sezona iyi bir başlangıç yapan İngiliz ekibi, son 4 maçta mağlup olarak, düşme hattının 1 puan üzerine kadar geriledi.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

İngiliz ekibinin başında 30 resmi maça çıkan teknik direktör Shota Arveladze 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak büyük hayal kırıklığı yaşattı.