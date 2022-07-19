Son dakika haberleri... Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Polonya'da 5 madalya daha kazandı

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nın ikinci gününde, Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı 5 madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrindeki organizasyonun ilk gününde 5 madalya elden eden ay-yıldızlı sporcular, ikinci günde 1'i gümüş, 4'ü bronz olmak üzere 5 madalya daha aldı.

Erkeklerde Mert Aslan, Veysi Turan, Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin'den oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı gümüş madalya kazandı. Erkeklerde (Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin, Mert Aslan, Ahmet Mintaz'dan oluşan 4x200 metre karışık bayrak takımı, 200 metre karışıkta Ali Şiroğlu, 50 metre kurbağalamada Veysi Turan ile kadınlar 50 metre kurbağalamada Seçil Açıkgöz bronz madalyanın sahibi oldu.

Dün yapılan yarışlarda da 5 madalya kazanan milli sporcuların oyunlardaki madalya sayısı ise 4'ü gümüş, 6'ı bronz olmak üzere 10'a yükseldi.

Türkiye'nin para yüzme ve para masa tenisi branşlarında katıldığı oyunlar 23 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.