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Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da gençlik operasyonu sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da gençlik operasyonu sürüyor

Son dakika haberlerine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-off yarışında son kozlarını oynayan Nazilli Belediyespor'da takıma altyapıdan takviye harekatı sürüyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-off yarışında son kozlarını oynayan Nazilli Belediyespor'da takıma altyapıdan takviye harekatı sürüyor. Geçen hafta 2 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Aydoğmuş da profesyonel yapıldı. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, Başkanvekili Mustafa Tınas, Altyapı Spor Okulları Amatör Şubeden Sorumlu Asbaşkanı Oktay Asuman, Futbol Altyapı Şube Sorumlusu Baskın Aksoy, Amatör Şubeler Sorumluları Naim Atmaca ve Ergün Sert, Basın Sözcüsü Ümit Özmen ile genç futbolcunun ailesi ve gelişim ligleri takımlarının antrenörleri katıldı.

 


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Nazilli, Spor, Haberler

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