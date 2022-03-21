Son dakika haberleri! Köln Teknik Direktkörü Baumgart: Salih'e milli takım kararı için zaman verilmeli

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Salih Özcan'ın milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağı merakla bekleniyor.

Bu sezon Köln formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Salih Özcan için Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Almanya Milli Takımı devreye girdi. İki ülkeden birini seçmesi beklenen genç futbolcunun tercihi merakla bekleniyor.

Salih Özcan, alt kategorilerde şu ana kadar Almanya adına görev aldı. 24 yaşındaki orta saha; U15, U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 Milli Takımları'nda Almanya formasını terletti.