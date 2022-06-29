Son dakika haberleri... Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finallerinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Bir son dakika haberine göre Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finallerinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.
Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finallerinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor