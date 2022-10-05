Son dakika haberleri! Altınova Belediye Başkanı Oral ilk maçını kazanan futbolcularla antrenmana çıktı
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Edinilen son dakika haberine göre Yalova'nın Altınova ilçe Belediye Başkanı Metin Oral, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14. Grup'taki ilk maçında Yalovaspor'u 3-1 yenen Altınova Belediyesporlu futbolcuların antrenmanına konuk oldu.
Yalova'nın Altınova ilçe Belediye Başkanı Metin Oral, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14. Grup'taki ilk maçında Yalovaspor'u 3-1 yenen Altınova Belediyesporlu futbolcuların antrenmanına konuk oldu.
Takımın 10 numaralı formasını giyerek oyuncularla idman yapan Oral, teknik heyet ve sporculara baklava ikramında bulundu.
Yalovaspor galibiyetinden dolayı takımı tebrik eden Oral, kazasız belasız, sakatlıksız bir sezon diledi.
Kaynak: AA / Güven Kaya - Spor