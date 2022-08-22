Son dakika haber! Göksel Gümüşdağ: 'Traore'nin transferinden büyük mutluluk duyuyoruz'

Medipol Başakşehir'in Aston Villa'dan kiraladığı Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore için imza töreni düzenlendi.

Medipol Başakşehir'in, İngiltere ekibi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu forvet oyuncusu Bertrand Traore için imza töreni gerçekleştirildi. Törene Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu katılırken, turunculu-lacivertlilerin Başkanı Gümüşdağ, Önemli takımlarda forma giyen kariyerli bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Takımımız çok değerli oyunculardan oluşuyor. Şampiyonluk yaşamış ve sürekli Avrupa'yı zorlayan bir takımız. Traore'nin burada başarılı ve mutlu olacağına inancım tam" dedi.

"Traore'nin transferinden büyük mutluluk duyuyoruz"

Premier Lig'den birçok oyuncunun Medipol Başakşehir'de forma giydiğini hatırlatan Gümüşdağ, "Mesut Özil başta olmak üzere Chadli, Adebayor, Clichy, Robinho, Demba Ba ve Skrtel gibi futbolcular bizimle çok önemli başarılara ortak oldu. Traore de Medipol Başakşehir'i tercih etti. Başka isteyen kulüpler de vardı. Traore'nin transferinden büyük mutluluk duyuyoruz. Emre hoca da kendisini çok arzu etti. Hayırlı olsun. İnşallah geçmişteki başarılarının daha güzelini burada da yaşar" ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı centilmenlik anlaşmamız var"

Transferden dolayı Aston Villa'ya da teşekkür eden Göksel Gümüşdağ, "Aston Villa ille Trezeguet transferiyle başlayan çok iyi ilişkilerimiz var. Traore kiralık olarak başladı. Niyetimiz anlaşarak satın alma opsiyonu oluşturmak. Karşılıklı centilmenlik anlaşmamız var. İnşallah Traore'yi sezon sonu ailemizin içine katmaya çalışacağız" diye konuştu.

Bertrand Traore: "Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum"

Çok önemli bir takıma transfer olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki oyuncu, "Bir an önce sahada yer almak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir tercih yaptım. Kısa vadeli düşünmedim. Eddie Newton ve Emmanuel Adebayor'dan çok olumlu bilgiler aldım. Bunlar da karar vermemde önemli etken oldu. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Emre hoca sisteme uyacağımı net bir şekilde ifade etti"

Başakşehir'in önemli oyunculardan oluştuğunu aktaran Bertrand Traore, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Benim sisteme uyacağımı çok net bir şekilde ifade etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza da ilgisi ve alakası için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. Traore, yeni takımında giyeceği 9 numaralı formayla basın mensuplarına poz verdi. - İSTANBUL