Son dakika haberi | Denizlispor kafilesi kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı

Son dakika habere göre Boluspor maçı sonrası kente dönüş yapmak için yola çıkan Denizlispor'un ikinci aracı, Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yan yattı.

Boluspor maçı sonrası kente dönüş yapmak için yola çıkan Denizlispor'un ikinci aracı, Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yan yattı. Personel ve genç futbolcu olmak üzere toplam 12 kişinin bulunduğu minibüsteki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ve Evciler ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Boluspor maçı sonrası içinde personel ve genç futbolcuların bulunduğu toplam 12 kişi, İsmail Gürpınar'ın kullandığı 20 AAG 263 plakalı minibüs ile yola çıktı. Sabah karşı iddiaya göre bir aracın hızla minibüsün önüne kırması sonucu kontrolden çıkan araç, trafik ışıklarına çarpıp yan yatarak sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, futbolcu Ahmet Tekin, Mehmet Eren Sıngın ile kulübün basın danışmanı Altay Varol ve malzemeci Özlem'i yaralı olarak Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne kaldırdı. Hafif yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Tekin ve malzemeci Özlem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ