19. Akdeniz Oyunları'nda Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200m finalinde altın madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcu Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200m finalinde 20.21'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcu Ramil Guliyev, atletizm erkekler 200m finalinde 20.21'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68 kilo finalinde İspanya'dan Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Merve Dinçel, kadınlar 49 kilo finalinde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı 7-1 yenerek altın madalya kazandı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Spor