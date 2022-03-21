Son dakika haber: Yunusemreli güreşçiler 2 günde 27 madalya kazandı

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyespor güreşçileri, U13-U15 Grekoromen İl Birinciliği'nde 27 madalya toplayarak büyük bir başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyespor güreşte madalyalara ambargo koydu. Mavi Beyazlılar, Muradiye Spor Kompleksi'nde yapılan Kulüplerarası U13-U15 Grekoromen İl Birinciliği'nde iki günde toplam 27 madalya kazandı. Müsabakalarda U13 kategorisinde 9 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya olmak üzere 15 madalyaya imza atan Yunusemre Belediyespor, takım halinde yüzde 100'lük başarı oranı yakalayarak Manisa şampiyonu oldu. Güreşçiler, bir sonraki gün yapılan U15 müsabakalarında ise madalya yağmuruna devam etti. Bu kategoride 2 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya elde eden güreşçiler, çok iyi bir başarı grafiği ortaya koymuş oldu. Sporcuları kutlayan Antrenör Ömer Rona, "Manisa'yı Türkiye şampiyonalarında başarıyla temsil etmek istiyoruz. Bizlere destek veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ile Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ederiz. Emeği geçen antrenörlerimiz Murat Bozkurt, Emrah Güleç, Ahmet Özekli ve Murat Can'a da ayrıca teşekkür ederiz." diye konuştu. - MANİSA