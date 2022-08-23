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Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu için lokma hayrı

Spor Haberleri

Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu için lokma hayrı

Son dakika spor haberine göre Trafik kazasında hayatını kaybeden Yunusemre Belediyespor futbolcusu Samet Algu, vefatının 5'inci yılında lokma hayrı ile anıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Yunusemre Belediyespor futbolcusu Samet Algu, vefatının 5'inci yılında lokma hayrı ile anıldı.

Yunusemre Belediyespor, 2017 yılında elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Samet Algu için lokma hayrı düzenledi. Yunusemre Belediye binası önünde yapılan lokma hayrına Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Aksoy, Samet Algu'nun babası Osman Algu, kulüp personeli ve vatandaşlar katıldı. Lokma hayırına katılanlara teşekkür eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, "Samet kardeşimiz, yeteneği ve karakteriyle camiaya örnek bir futbolcumuzdu. Kendisini elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Onu unutmayacağız ve her zaman kalbimizde yaşayacak. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. Lokma hayrında Samet Algu için dualar okundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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