Son dakika haber: Sivasspor'un yeni transferi Kader Keita, sağlık kontrolünden geçti Son dakika habere göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kader Keita, sağlık kontrolüne alındı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kader Keita, sağlık kontrolüne alındı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fildişi Sahilli ön libero Kader Keita'nın ilk olarak Medicana Sivas Hastanesinde kan tahlilleri yapıldı. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayenesi yapılan Keita'nın sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı. Spor AA / Göksel Cüneyt İğde Sivasspor Spor Haberler Son Dakika

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