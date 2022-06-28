Son dakika haber! Sanayi Yıldızspor iç transferde 4 oyuncu ile anlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Sanayi Yıldızspor iç transferde 4 oyuncu ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Sanayi Yıldızspor iç transferde 4 oyuncu ile anlaştı

Son dakika haber: Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor, iç transferde anlaşma sağladığı Emre Ülkü, Oktay Günaydın, Serkan İlgün ve Hüseyin Demiruz ile sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor, iç transferde anlaşma sağladığı Emre Ülkü, Oktay Günaydın, Serkan İlgün ve Hüseyin Demiruz ile sözleşme imzaladı.

İmza törenine Başkan Erhan Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Ramazan Yıldız, Yüksel Yıldız, Sportif Direktör Bülent Gökkaya ve oyuncular katıldı. Manisa Sanayi Yıldızspor'un başarısı için mücadele etmeye devam edeceklerini aktaran oyuncular, yeniden anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Kulüp Başkanı Erhan Yıldız ise, "İç ve dış transfer için adımlarımızı atıyoruz. Kısa zamanda transferi bitirmeyi hedefliyoruz. Anlaştığımız isimler var ve önümüzdeki günlerde açıklayacağız" diye konuştu.

Bülent Gökkaya Sportif Direktörlüğe getirildi

Öte yandan BAL temsilcisi Manisa Sanayi Yıldızspor'da Sportif Direktörlük görevine Bülent Gökkaya getirildi. Kulüp Başkanı Erhan Yıldız, sezon öncesi çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Geçen sezon takımımız başarılı bir sezon geçirdi. Bu başarıların önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyoruz. Hem Bülent hocamıza hem de kulübümüze hayırlı olsun" dedi. Son olarak Sportif Direktör Bülent Gökkaya ise, "Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bana bu görevi layık gören başta Başkanımız Erhan Yıldız'a ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Allah utandırmasın" şeklinde konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ramazan Yıldız Gökkaya Manisa Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title