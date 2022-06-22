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Son dakika haber! Görele Belediyespor'dan transfer atağı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haber! Görele Belediyespor'dan transfer atağı

Son dakika haber: Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ndeki Giresun temsilcisi Görele Belediyespor'da, transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ndeki Giresun temsilcisi Görele Belediyespor'da, transfer çalışmaları devam ediyor.

İç transferde Serpil Abdioğlu, Perihan Topaloğlu Acar, Özge Yakar, Ayşenur Kara ve Demet Sonkaya ile yeniden anlaşan Görele Belediyespor, dış transferde Kastamonu Araç Belediyespor'dan Zeynepnur Ulukoz, Antalya Anadolu Spor Kulübü'nden Sevil Ay ve Beta Transformatör Adasokağı'ndan Şerife Tunç ile kadrosunu güçlendirdi. Yeşil Beyazlılar, Zeynepnur, Sevil ve Şerife ile 1'er yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Görele Belediyespor Antrenörü Mehmet Ali Binen, 2022-2023 sezonuna alternatifli bir kadroyla girmek istediklerini söyledi.

Binen, yaptığı açıklamada; "İç transferde başarılı oyuncularımız Serpil Abdioğlu, Perihan Topaloğlu Acar, Özge Yakar, Ayşenur Kara ve Demet Sonkaya ile sözleşme yeniledik. Dış transferde Zeynepnur Ulukoz, Sevil Ay ve Şerif'e Tunç'u kadromuza kattık. Alt yapıya da büyük önem veriyoruz. Yeni sezon kadromuzda alt yapımızdan yetişen 8 oyuncumuza Süper Lig kadromuzda yer vereceğiz. Yeni sezonda Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde üst sıraları hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şartlar oluşursa bir transfer daha yapmak istiyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kastamonu Araç Giresun Spor Haberler Son Dakika

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